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Украина отключила мобильную связь и интернет на территории Херсонской области

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В Херсонской области отключены украинский интернет и мобильная связь. Таким образом, Киев демонстративно отказался от этого региона. Об этом 1 мая заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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«Теперь она (Украина. — Ред.) перестанет выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму», — сказал он «РИА Новости».

Крючков добавил, что операторы Донецка и Крыма решат проблему со связью в Херсонской области.

29 апреля сообщалось, что Международный расчетный банк в скором времени начнет работу на подконтрольной РФ территории Херсонской области.

В тот же день руководитель администрации региона Владимир Сальдо заявил, что удары украинских войск по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

Тогда же бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил, что в Херсонской области пенсионеры и бюджетники перестали получать положенные им выплаты.

28 апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины.

Также Стремоусов сообщил, что с 1 мая регион перейдет на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

22 апреля в Херсоне заработали все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса. Днем ранее Крючков сообщил, что украинские телевышки, построенные на границе с РФ, перенастроят для вещания российских каналов. По его словам, освобожденные территории юга Украины уже покрыты вещанием российского мультиплекса, куда добавлены телеканалы Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

9 апреля корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин показал мирную жизнь в Херсоне. В городе ездят рейсовые автобусы, работают кафе, кое-где даже наливают кофе с собой, люди выходят на улицы, рассказал журналист. На Центральном рынке Херсона идет торговля. Продают всё: от хлеба, сахара и круп до детской одежды и косметики.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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