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СК РФ проверит информацию о преступлениях украинских националистов

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Следственный комитет (СК) РФ проверит информацию о преступлениях украинских националистов в городах Украины. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Спецоперация в Донбассе 1 мая. Текстовая трансляция
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«Председатель СК России поручил следователям проверить в рамках уголовных дел сведения о ряде преступных фактов украинских националистов, о которых сообщило Министерство обороны РФ», — говорится в сообщении.

Так, днем ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в украинском Николаеве. Он отметил, что они проверяют местных жителей на наличие признаков у них пророссийских взглядов и фактов сотрудничества с Вооруженными силами РФ.

Кроме того, в СК РФ заявили, что в городе Марганец Днепропетровской области украинскими боевиками заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом подразделения российских войск. Помимо этого украинские националисты обстреляли гражданские объекты, в том числе школу и детский сад в Киселевке, кладбище на окраине Широкой Балки, на территории которого в этот момент находились люди.

«Следствие тщательно изучит указанные сведения и даст им уголовно-правовую оценку, а также примет меры к установлению лиц из числа украинских националистов, причастных к этим действиям», — заявили в СК РФ.

30 апреля Мизинцев заявил, что члены теробороны в Николаеве задерживают жителей за установленный на телефон Telegram, отправленные СМС на российские номера, а также подписки на российские каналы в социальных сетях. По его словам, десятки задержанных так и не вернулись домой, об их судьбах ничего не известно.

До этого, 23 апреля, Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют совершить провокацию с химическими веществами в районе одесского порта Южный. В Минобороны РФ предупредили, что целями провокации являются дискредитация Вооруженных сил РФ и обвинение их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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