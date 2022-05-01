Володин предложил конфисковать в России бизнес граждан из недружественных стран

Государство должно ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран. Об этом 1 мая заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, на российскую экономику это решение американских властей не повлияет, поскольку «изъятые яхты, вилла и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие».

В то же время он выразил уверенность, что золотовалютные резервы государству вернут — «никуда не денутся».

Как отметил председатель Госдумы, в данный момент российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в РФ, выкупают доли партнеров и в целом «действуют цивилизованно в соответствии с нормами международного права». Этого нельзя сказать о «недружественных странах» — Литве, Латвии, Польше, США, «которые просто занимаются воровством», подчеркнул он.

«В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы», — заключил спикер Госдумы.

Вырученные от продажи средства он предложил направить на развитие страны.

Ранее, 29 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал опасным прецедентом намерение США конфисковать имущество бизнесменов из России, а вырученные средства направить на помощь Украине.

За день до этого палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который предполагает конфискацию связанных с Россией активов. Их планируется направить на поддержку Украины. Данные меры, в частности, должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Также предлагается изымать имущество, которое было получено благодаря оказанию поддержки российским властям.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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