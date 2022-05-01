Прямой эфир
Мир
Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета
Армия
Минобороны РФ показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам ВСУ
Экономика
«Молдовагаз» сообщила о штатных поставках газа в Молдавию
Мир
Спасатели из России помогают восстанавливать инфраструктуру Мариуполя
Мир
Более 7 тыс. жителей освобожденных районов Украины получили выплаты
Мир
СМИ сообщили о «свободном падении» евро из-за санкций против России
Мир
Следователи СК РФ зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя
Мир
Первомайская демонстрация прошла во Владивостоке
Мир
Киев предложил Пекину стать гарантом безопасности Украины
Мир
На Украине приказали закрыть часть портов на Черном и Азовском морях
Туризм
Более половины россиян запланировали путешествия на майские праздники

Handelsblatt: Германия переживает инфляционный шок в сфере продовольствия

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия переживает «инфляционный шок» в сфере розничной торговли продуктами питания. При этом эксперты полагают, что это далеко не конец, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.

«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом»
Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм — о ситуации на энергорынке в Германии и последствиях отказа от российского газа

«Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами», — сообщил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.

Так, эксперты отметили, что цены на продукты в марте выросли более чем на 6%, свежие овощи подорожали более чем на 14%, а растительное масло — на 17%, и «это далеко не конец».

Помимо этого в стране ухудшается и потребительский климат. По данным аналитиков исследовательской компании GfK, в мае прогнозируется снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время измерений.

26 апреля журналисты британской газеты The Times заявили, что «эпоха низких цен» в европейском регионе подошла к завершению. По данным издания, в супермаркетах по всей Европе еженедельно растут цены на продукты питания, а кризис на Украине повышает и без того высокие счета за электроэнергию.

До этого, 21 апреля, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова указала на то, что ситуация с инфляцией во всем мире вызывает опасения и страны Европы не стали исключением. По ее словам, они еще долго будут жить в условиях высокого роста цен.

16 апреля газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что стоимость продуктов питания и электроэнергии в Германии продолжает расти. Кроме того, предполагается, что в ближайшие месяцы в Германии могут возникнуть проблемы с доступностью мясной продукции.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022