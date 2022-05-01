Handelsblatt: Германия переживает инфляционный шок в сфере продовольствия

Германия переживает «инфляционный шок» в сфере розничной торговли продуктами питания. При этом эксперты полагают, что это далеко не конец, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.

«Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами», — сообщил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.

Так, эксперты отметили, что цены на продукты в марте выросли более чем на 6%, свежие овощи подорожали более чем на 14%, а растительное масло — на 17%, и «это далеко не конец».

Помимо этого в стране ухудшается и потребительский климат. По данным аналитиков исследовательской компании GfK, в мае прогнозируется снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время измерений.

26 апреля журналисты британской газеты The Times заявили, что «эпоха низких цен» в европейском регионе подошла к завершению. По данным издания, в супермаркетах по всей Европе еженедельно растут цены на продукты питания, а кризис на Украине повышает и без того высокие счета за электроэнергию.

До этого, 21 апреля, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова указала на то, что ситуация с инфляцией во всем мире вызывает опасения и страны Европы не стали исключением. По ее словам, они еще долго будут жить в условиях высокого роста цен.

16 апреля газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что стоимость продуктов питания и электроэнергии в Германии продолжает расти. Кроме того, предполагается, что в ближайшие месяцы в Германии могут возникнуть проблемы с доступностью мясной продукции.