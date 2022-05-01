Минобороны РФ показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам ВСУ

Вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дистанции более 5 км. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщает Минобороны РФ.

Авиационные средства поражения применялись парами. Летчики уничтожили пункт управления и бронированную технику подразделений украинских Вооруженных сил.

В министерстве подчеркнули, что армейская авиация во время спецоперации по защите Донбасса выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, а также по авиационной поддержке подразделений, выполняющих свои задачи.

30 апреля Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер», нанесенном по пунктам ВСУ. Разведка установила местонахождение пунктов управления. После того как сведения были подтверждены, военнослужащие расчета вычислили положение цели, произвели пуски ракет, а затем и смену огневых позиций для выполнения очередных огневых задач.

28 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что военные Вооруженных сил РФ уничтожили украинскую пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У», также были поражены два района сосредоточения вражеской техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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