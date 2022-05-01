Корреспондент «Известий» показал кадры ударов ВСУ по Первоймайску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Первомайску. Кадры с места событий 1 мая предоставил корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

На видео видны последствия ударов, нанесенных украинскими силовиками.

30 апреля штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что украинские военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Дебальцево в республике. Уточнялось, что в результате удара пострадали два человека. Также повреждены здания школы, детсада, техникума и около 10 жилых домов.

Днем ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из РСЗО «Град», выпустив 27 ракет. В распоряжении «Известий» оказалась видеозапись, на которой видны повреждения нескольких домов в результате обстрела. При этом о погибших и пострадавших не сообщается.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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