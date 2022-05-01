Spiegel заявил о необходимости остановить промышленность в ЕС ради отказа от газа из РФ

Евросоюз способен выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей голубого топлива из России лишь при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом. Об этом 29 апреля сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа готова к приостановке поставок российского газа в случае отказа оплачивать его в рублях, издание назвало «слишком красивыми, чтобы быть правдой».

Ряд экспертов также усомнился в правдивости заявления вице-президента ЕК Франса Тиммерманса о том, что ЕС сможет заместить две трети поставок российского газа и к ноябрю заполнить свои хранилища до 80%.

Согласно модели Исследовательского центра Юлиха, подобный сценарий можно реализовать только при ограничении Евросоюзом поставок газа промышленности весной и летом. По мнению экспертов, при сокращении поставок российского газа на две трети заполнить хранилища объемами, достаточными для прохождения зимнего периода, невозможно, отмечает издание.

По словам исследователей, при условии сокращения поставок из РФ для заполнения европейских хранилищ на 63% к 1 августа все химические, металлургические или цементные заводы в ЕС должны быть отключены от газа с этого момента до конца июля, а газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль.

Более того, по мнению специалистов центра, для 80-процентного заполнения хранилищ к 1 ноября придется вновь ограничить газовое снабжение промышленности в течение октября.

«Заполнение [газовых] хранилищ в соответствии с запланированными объемами и одновременно настолько серьезное сокращение поставок из России будет возможно только при условии значительных ограничений для промышленности и электростанций», — привело издание слова профессора центра Юлиха Йохена Линсена.

30 апреля The Washington Post в статье выразил мнение экспертов, что государства ЕС зависят от российского газ и у них нет достаточных альтернатив поставкам топлива из РФ. Если Россия прекратит поставки газа, для Европы настанут мучительные времена, страны будут буквально бороться за возможность обеспечить энергией дома своих граждан и бизнес, отметило издание.

В тот же день официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что Европа увеличивает заявки на поставку российского газа, несмотря на наступление выходных. По данным оператора ГТС Украины, в пятницу объем заявок составлял 65,4 млн куб. м.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.