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В Госдуме оценили планы США передать активы российских компаний Украине

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Принятый палатой представителей США закон, который позволит передавать Украине замороженные активы российских компаний и граждан, не скажется на экономике России. Об этом 1 мая заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. <…> На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению спикера Госдумы, принятый закон создает опасный прецедент, «который бумерангом должен ударить по самим Штатам». Он отметил, что считает правильной конфискацию находящегося в России бизнеса граждан из недружественных стран в качестве зеркального ответа.

«Правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами — конфисковывать эти активы, а вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», — добавил Володин.

Ранее, 29 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасным прецедентом намерение США конфисковать имущество бизнесменов из России, а вырученные средства направить на помощь Украине.

28 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что одобрение палатой представителей США проекта, по которому власти могут направлять на поддержку Украины арестованные активы иностранцев, демонстрирует, что Вашингтону «любые законы не писаны». По его словам, «США давным-давно нарушили все нормы международного права».

За день до этого палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который предполагает конфискацию связанных с Россией активов. Их планируется направить на поддержку Украины. Данные меры, в частности, должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Также предлагается изымать имущество, которое было получено благодаря оказанию поддержки российским властям.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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