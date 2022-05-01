Депутат оценил ситуацию с риском взрыва вагонов с СПГ в Польше

Депутат оценил ситуацию с риском взрыва вагонов с СПГ в Польше

2022-05-01 09:04:31

2022-05-01 09:04:31

2022-05-01 09:04:31

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