Киев предложил Пекину стать гарантом безопасности Украины

Киев изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН, в том числе от Китая, а также от других крупных стран. Об этом 1 мая заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Раньше мы рассматривали «Будапештский меморандум» как важный критерий безопасности для Украины, но, к сожалению, настоящей безопасности Украине он не принес», — цитирует его китайское агентство «Синьхуа».

По словам министра, предложение Киева Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины является знаком уважения и доверия к КНР.

«Ситуация с безопасностью на европейском континенте существенно улучшится, только когда Россия покажет, что не намерена создавать угрозу для Европы и подтвердит свои обещания действиями, и только когда она выведет свои войска с территории Украины», — отметил Кулеба.

Ранее, 21 апреля, директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что пять постоянных членов СБ ООН, то есть Россия, Китай, США, Франция и Великобритания, могут стать основой стран-гарантов для Украины. По его словам, такая возможность обсуждается на переговорах Москвы и Киева.

За день до этого о готовности стать гарантом безопасности Украины заявила Турция. Однако, как указал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, для этого ей необходимо четко понимать, что подразумевает под собой эта роль. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский хочет гарантий по примеру пятого пункта устава НАТО, но «нет ни одной страны, которая бы приняла это предложение».

Согласно ст. 5 устава альянса, «вооруженное нападение на одну или несколько из [договаривающихся] стран в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом».

16 апреля Зеленский отметил, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины странами Запада пока что не принесли желаемых результатов. По его словам, готовность быть гарантами безопасности Украины выразили США, Великобритания, Италия и другие государства, однако окончательного ответа нет ни у одной стран.

1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности не только российской стороне, но также Украине и Европе. Он уточнил, что гарантии должны соответствовать принятым в рамках ОБСЕ и провозглашать невозможность для стран укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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