Следователи СК РФ зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя

Военные следователи Следственного комитета (СК) РФ задокументировали факты затопления гражданских судов в порту Мариуполя. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Они осмотрели акваторию и территорию порта, а также задокументировали факты минирования территории и затопления гражданских кораблей.

Кроме того, был осмотрен украинский военный катер «Кременчуг», который был брошен при отступлении, и остов сгоревшего военного судна «Донбасс».

Днем ранее корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин рассказал, что ВСУ бросили у побережья порта в Мариуполе множество мин. Также рядом с побережьем потоплены корабли, на которых могут быть боеприпасы и взрывоопасные предметы.

24 апреля корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил, что националисты в Муриуполе в качестве склада с боеприпасами использовали фуру. Она была спрятана в цеху судоремонтного завода, однако после попадания в машину снаряда от нее ничего не осталось.

Украинские военные также затопили свой катер береговой охраны, оснащенный полным боекомплектом. Это было сделано, чтобы преградить путь другим судам, а также чтобы не оставить ее силам ДНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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