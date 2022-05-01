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В Германии рассказали об «инфляционном шоке» в сфере продовольствия

Handelsblatt: Германия переживает «инфляционный шок» в сфере розничной торговли
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Германия переживает «инфляционный шок» в сфере розничной торговли продуктами питания. Об этом в субботу, 30 апреля, пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом»
Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм — о ситуации на энергорынке в Германии и последствиях отказа от российского газа

«Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами», — сообщил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.

При этом эксперты полагают, что проблема будет только усугубляться.

Отмечается, что в марте цены выросли более чем на 6%, свежие овощи подорожали более чем на 14%, а растительное масло — на 17%.

Ранее, 26 апреля, журналисты британской газеты The Times заявили, что «эпоха низких цен» в европейском регионе подошла к завершению. По данным издания, в супермаркетах по всей Европе еженедельно растут цены на продукты питания, а кризис на Украине повышает и без того высокие счета за электроэнергию.

До этого, 21 апреля, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова указала на то, что ситуация с инфляцией во всем мире вызывает опасения и страны Европы не стали исключением. По ее словам, они еще долго будут жить в условиях высокого роста цен.

Ранее, 16 апреля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что стоимость продуктов питания и электроэнергии в Германии продолжает расти.

Кроме того, предполагается, что в ближайшие месяцы в Германии могут возникнуть проблемы с доступностью мясной продукции.

Как отметил 13 апреля глава Института мировой экономики в Киле Штефан Котс, рост инфляции в стране не был спровоцирован российской спецоперацией в Донбассе, а начался еще в период пандемии коронавируса. Между тем антироссийские санкции повлияли на развитие инфляции.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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