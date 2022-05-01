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Более 7 тыс. жителей освобожденных районов Украины получили выплаты

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Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили от России более 7 тыс. жителей освобожденных территорий Украины, сообщила в воскресенье, 1 мая, пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что за месяц работы пунктов было принято 7400 заявлений на получение денежной помощи.

«Пункты выдачи, организованные в соответствии с решением правительства РФ, работают ежедневно, в том числе и в выходные дни», — рассказали в ведомстве.

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Выплаты полагаются пенсионерам, работникам бюджетной сферы и гражданам преклонного возраста. Уточняется, что сотрудники министерства выезжают на дом к маломобильным гражданам для оформления необходимых документов.

30 апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к Дню Победы по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.

Кроме того, российский лидер подписал указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий людям, командированным в Донбасс. Согласно документу, выплата в 5 млн рублей будет направлена семье в случае гибели военного, а выплата в размере З млн рублей будет направлена лицам, получившим увечье в рамках спецоперации.

Также 22 апреля сообщалось, что за три недели работы пунктов выдачи единовременных выплат для жителей освобожденных украинских территорий было принято 6500 заявлений.

24 марта МЧС России сообщило об организации на освобожденных территориях Украины пунктов выдачи единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

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