Байден пошутил о своем низком рейтинге

Президент США Джо Байден в субботу, 30 апреля, на традиционном ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил, что у собравшихся на этом мероприятии журналистов и знаменитостей уровень поддержки среди населения еще ниже, чем у него самого.

«Я очень рад быть сегодня с вами, единственной группой американцев, у которых рейтинг одобрения еще ниже, чем у меня. Отдельное спасибо 42% из вас, которые действительно аплодировали», — сказал он.

Американский лидер также напомнил, что впервые это мероприятие посетил 30-й президент США Калвин Кулидж в 1924 году.

«Я [тогда] только был избран в сенат [конгресса] Соединенных Штатов», — пошутил 79-летний президент, который является самым возрастным лидером страны.

Кроме того, Байден подчеркнул, что президент США впервые за шесть лет посетил этот ужин.

«Это вполне объяснимо. У нас [в США] была ужасная чума, за которой последовали два года [пандемии] коронавируса», — сказал он.

Ранее, 19 апреля, политолог Марат Баширов выразил мнение, что низкие рейтинги президента США Джо Байдена объясняются падением социального самочувствия американского населения.

16 апреля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Байдена, судя по последним опросам американцев, не может считаться успешным.

Накануне сообщалось, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену опустился до рекордно низких показателей. По данным обобщенного анализа опросов, уровень доверия президенту США составил около 41%.

При этом опрос американского университета Quinnipiac показал, что работу Байдена одобряет только 21% молодых американцев в возрасте от 18 до 34 лет. Эксперты также напомнили, что в 2020 году именно молодые избиратели сыграли «решающую роль» в победе Байдена.

Тогда же в палате представителей призвали объявить импичмент президенту США после рукопожатий с «воздухом». Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин написала, что после инцидента ей невероятно стыдно, что Байден руководит страной. Конфуз произошел в завершение очередного выступления главы Белого дома. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что Байден, закончив речь, протянул руку для рукопожатия, однако на сцене он был один. После этого неловкого жеста американский лидер замешкался и не сразу смог найти выход со сцены.