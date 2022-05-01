Огонь от лесного пожара подобрался к Лас-Вегасу в Нью-Мексико

Огонь от крупного лесного пожара подбирается к американскому городу Лас-Вегас в штате Нью-Мексико — тезке столицы игорного бизнеса в Неваде. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщают местные власти.

Отмечается, что пожары охватили около 40 тыс. гектаров, в том числе около 12 тыс. за последние сутки. Огонь движется в восточном направлении и практически подобрался к Лас-Вегасу.

Более тысячи пожарных борются с огнем, однако работу осложняет сильный ветер. Власти некоторых населенных пунктов объявили об обязательной эвакуации.

Между тем в России пресс-служба Авиалесоохраны сообщила 1 мая, что за прошедшие сутки лесопожарные службы потушили 162 природных пожара на площади более 19 тыс. га.

Согласно данным, к полуночи 1 мая на территории страны действовало 78 лесных пожаров на общей площади 20 463 га, все они были ликвидированы.