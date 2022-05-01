Более 160 лесных пожаров потушили в России за сутки

В России за прошедшие сутки лесопожарные службы потушили 162 природных пожара на площади более 19 тыс. гектаров. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.04.2022 г. в России ликвидировано 162 лесных пожара на площади 19 877 гектаров», — говорится в сообщении.

Согласно данным к полуночи 1 мая на территории страны действовало 78 лесных пожаров на общей площади 20 463 гектара, они были ликвидированы.

При этом в Курганской области произошел разгорелся пожар на площади 12 272 гектара, это наибольшая площадь горения по сравнению с другими регионами.

28 апреля сообщалось, что особый противопожарный режим в Приморском крае распространили на всю территорию региона. По одному из правил соблюдения режима действует запрет на пребывание граждан в лесах, на сжигание мусора, разведение открытого огня, проведение в лесах огнеопасных работ. В случае нарушения запретов приморцев ждет штраф.

Днем ранее стало известно, что из-за возгорания сухой травы и мусора в Орске Оренбургской области загорелись два частных строения. К тому моменту как на место прибыли пожарные, дом уже полыхал.

Тем временем в Кургане из-за природных пожаров, перешедших на хозяйственные постройки с сухой травы, провели эвакуацию жителей садовых товариществ.