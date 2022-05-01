Около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД Германии

Около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, касающееся Украины. Об этом в воскресенье, 1 мая, пишет издание Zeit cо ссылкой на полицию.

По их данным, министр высказалась о необходимости поставок тяжелого вооружения Киеву, однако не нашла поддержки в лице граждан Германии.

Отмечается, что протестующие пытались сорвать выступление Бербок, включив вой сирены. Также они выкрикивали слова «подстрекательница войны» и «лгунья».

Как уточнили в издании, еще одно мероприятие, на котором должна была выступить политик, отменено из соображений безопасности.

Ранее, 28 апреля, стало известно, что бундестаг принял резолюцию по поставкам Киеву тяжелого вооружения. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» выразил надежду, что решение не будет реализовано в полной мере.

До этого, 26 апреля, лидер фракции «Левые» в бундестаге Дитмар Барч сообщил, что заявления относительно поставок киевскому режиму тяжелого вооружения могут привести к еще большей эскалации конфликта.

Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что политики ФРГ, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие.

В тот же день стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. Тогда же газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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