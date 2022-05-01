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Военкор «Известий» показал разрушенную ВСУ школу в Снигиревке

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Корреспондент «Известий» Иван Литомин показал, как выглядит школа № 4 в Снигиревке Николаевской области после артиллерийского обстрела со стороны украинских националистов.

Он отметил, что капитальный ремонт этого образовательного учреждения обошелся в порядка 25 млн гривен, это около 59 млн рублей. Теперь же внутри образовательного учреждения опасно не только учиться, а просто находиться.

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«Буквально недавно сюда прилетел артиллерийский снаряд. Вот хорошо видна воронка и, соответственно, всё, что осталось от капитального ремонта. Стену буквально разворотило, окон нет», — сказал он.

Половину корпуса снигиревской школы просто снесло взрывной волной, уточнил корреспондент.

30 апреля жители Снигиревки рассказали, что украинские военные обстреливают населенный пункт ежедневно — большая часть школ и детских садов разбиты снарядами, в домах нет электричества. Руководство города просто сбежало, когда на подступах к нему появились российские военные, добавили мирные.

Кадры разрушенного населенного пункта Снигиревка, снятые с квадрокоптера, показал ранее в субботу корреспондент телеканала «Известия». На видео можно заметить, что множество домов практически полностью уничтожено, у части устоявших зданий выбиты стекла и повреждены крыши.

1 марта губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что российские военные не хотят стрелять в мирных граждан и пытаются выманить украинских силовиков из населенных пунктов с помощью специальной тактики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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