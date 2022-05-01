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Жители Снигиревки вынуждены жить в подвалах из-за обстрелов ВСУ

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Корреспондент «Известий» Иван Литомин в воскресенье, 1 мая, побывал в Снигиревке Николаевской области и пообщался с семьями, которые из-за обстрелов Вооруженных сил Украины вынуждены жить в подвалах.

По рассказам местных жителей, они живут в подвалах больше месяца. В помещениях нет ни электричества, ни воды, ни отопления.

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«Снаружи стреляют сильно», — сказала маленькая девочка.

Одна из женщин рассказала, что им приходится брать продукты в долг. Также она отметила, что часто помогают и российские военные, которые приносят консервы, крупы и другие товары первой необходимости.

«Там уже наших домов, ничего нет. У меня уже нет дома, все полностью вдребезги. Мы спим тут, потому что нам страшно. Стреляют. Хочется, чтобы мы могли спокойно выйти и погулять», — сказала она.

Накануне жители Снигиревки рассказали, что ВСУ обстреливают населенный пункт, в том числе и кассетными зарядами с дротиками. Отмечается, что руководство сбежало из города, когда на подступах к нему появились российские военные.

В этот же день корреспондент показал кадры разрушений в Снигиревке, сделанные с квадрокоптера. Множество домов практически полностью уничтожено, у части устоявших зданий выбиты стекла и повреждены крыши.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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