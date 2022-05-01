Helsingin Sanomat: Финляндия готовится к прекращению в мае поставок газа из России

Финляндия готовится к прекращению подачи российского газа по причине негативной позиции властей финского правительства к требованию России об оплате поставок топлива рублями. Об этом сообщает 30 апреля издание Helsingin Sanomat.

«Госуправление и компании готовятся к тому, что в мае подача природного газа из России в Финляндию будет прекращена. Риск перебоев с поставками считается реальным. Причина — требования России о порядке оплаты торговли газом, по которым и Комиссия ЕС, и правительство Финляндии заняли негативную позицию.», — говорится в материале.

Отмечается, что «Газпром» запросил ответ у финской государственной газовой компании Gasum до 20 мая. Издание со ссылкой на источники в Евросоюзе (ЕС) уточняет, что этот срок одинаков для всех государств-членов ЕС.

В связи с возможной негативной позиции властей Финляндии по данному вопросу ожидается, что после 21 мая подача российского трубопроводного газа в эту страну, как и в большинство других европейских государств будет прекращена.

При этом некоторые финские компании, добавили в издании, подготовились на случай перебоев с подачей газа. Так компания по переработке топлива Neste испытала возможность использования пропана в качестве заменителя природного газа на своем нефтеперерабатывающем заводе. Гендиректор организации, при этом, выразил уверенность, что страна справится с риском перебоя в поставках.

Между тем, российский сенатор Алексей Пушков назвал Европу заложницей антироссийской политики из-за отказа от российского газа. Он пояснил, что Европе российский газ нужен и выгоден, однако «политика в ряде стран пересиливает экономику и ее потребности».

30 апреля глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что Германия не будет платить за российский газ в рублях даже в отдаленной перспективе.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ключевые партнеры Москвы согласились на оплату российского газа в рублях.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Разговоры об отказе от российских энергоресурсов усилились на Западе на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса с 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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