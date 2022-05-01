Финляндия начала готовиться к прекращению поставок газа из России в мае

Финляндия готовится к прекращению подачи природного газа из России, решение Москвы будет зависеть от ответа финнов на предложение об оплате российского газа в рублях. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает издание Helsingin Sanomat.

Отмечается, что страна должна не позднее 20 мая сообщить, согласна ли она на новые условия оплаты российского газа.

Поэтому власти не исключают, что с 21 мая подача СПГ из России в Финляндию и большую часть стран Европы будет прекращена.

Ранее в этот день колумнист агентства Bloomberg Рэйчел Морисон, опираясь на выводы специалистов, предупредил, что Европа приблизится к энергетическому шоку в случае резкого прекращения поставок газа РФ, также предрекается глубокая рецессия.

Также в субботу глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что Германия не будет платить за российский газ в рублях даже в отдаленной перспективе.

Накануне премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал новые условия России по оплате газа в рублях шантажом. Он отметил, что Прага не собирается ему поддаваться.

До этого, 27 апреля, эстонская газовая компания Eesti Gaas не планирует оплачивать «Газпрому» поставки российского газа в рублях, как и вообще покупать газ у России.

В этот же день финансовый директор немецкой энергетической компании Uniper Тиина Туомела заявила, что Германия не отказывается от оплаты газа в рублях и продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Она подчеркнула, что первый платеж компании за российский газ в рублях могут провести в конце мая.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров 29 апреля сообщил, что ключевые партнеры Москвы согласились на оплату российского газа в рублях.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.

28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

Разговоры об отказе от российских энергоресурсов усилились на Западе на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса с 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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