Военкор «Известий» показал разрушенную базу ВСУ и боевиков в Мариуполе

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в субботу, 30 апреля, побывал на базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистической группировки «Азов» в Мариуполе.

По его словам, база располагалась в черте города, а на территории находится много военных машин и снарядов.

«Это была некая точка сбора, где подразделения собирались, комплектовались, после чего выезжали в Мариуполь», — сказал журналист.

В подвальных помещениях Сафиулин обнаружил бывшие расположения ВСУ. Отмечается, что там остались десятки боеприпасов, форма и другая военная атрибутика.

Ранее в этот день местный житель Владимир Задорожный рассказал корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что украинские националисты из формирования «Азов» целенаправленно стреляли по домам мирных жителей Мариуполя, а ночью ходили поджигать жилые строения.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО в монастыре Свято-Успенской Святогорской Лавры в Донецкой Народной Республики (ДНР).

До этого, 29 апреля, Сафиулин показал, пожарную часть, которую, вероятно, использовали украинские националисты. Территория пожарной части усеяна осколками, повсюду видны разрушения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие военное содействие в том числе.

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