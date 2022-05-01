Минобороны рассказало о подвигах российских военных во время спецоперации

В Министерстве обороны России в воскресенье, 1 мая, рассказали о подвигах российских военных в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Отмечается профессионализм капитана Евгения Гришакова, который в ходе наступления подразделений российских Вооруженных Сил на позиции украинских националистов корректировал артиллерийских огонь, а также контролировал огневое поражение противника. Капитан сумел грамотно организовать маскировку поста корректировки огня и определять точки прицеливания, а также своевременно передавать координаты объектов противника, что позволило военным ВС РФ своевременно наносились ракетные удары.

По координатам, полученным от Гришакова, было уничтожено восемь танков, шесть бронетранспортеров, две боевые машины пехоты и до 30 националистов, в результате украинские радикалы были вынуждены отступить.

В оборонном ведомстве также рассказали о подполковнике Александре Соколове, который, будучи командиром артиллерийского дивизиона, осуществлял артиллерийскую поддержку мотострелковых подразделений во время наступления на позиции националистов Украины.

Благодаря умелому руководству подполковника артиллерийским огнем подразделения было уничтожено артиллерийская батарея, семь автомобилей противника, загруженных боеприпасами и около 30 националистов. Мужественные и профессиональные действия Соколова позволили создать брешь в выстроенной обороне противника, в результате чего подразделение боевиков было полностью ликвидировано, уточнили в МО РФ.

Сержант Ильнур Яппаров в составе отделения, продолжили в Минобороны, сопровождал российскую воинскую колонну во время наступления на позиции украинских националистов, когда головная машина колонны въехала на заминированный украинскими националистами участок и получила повреждения от подрыва мины. Сержант, рискую жизнью, в пешем порядке выдвинулся по минному полю к машине и на руках вынес раненных военнослужащих ĸ основным силам колонны.

Благодаря мужеству и героизму Яппарова все пострадавшие были эвакуированы из подбитой машины, добавили в ведомстве.

30 апреля Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила об уничтожении 34 украинских националистов с начала суток. Кроме того, силы ДНР уничтожили три огневые позиции, бронетранспортер и грузовое транспортное средство и захватили боевую машину пехоты.

Также в субботу Минобороны РФ показало кадры ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер», нанесенного по пунктам управления воинских формирований ВСУ. Отмечалось, что военнослужащие расчета вычислили положение цели, произвели пуски ракет, а затем и смену огневых позиций для выполнения очередных огневых задач.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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