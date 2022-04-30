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В Швеции заявили о нарушении воздушного пространства самолетом РФ

Минобороны Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом
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Российский самолет Ан-30 в пятницу, 29 апреля, на короткое время нарушил воздушное пространство Швеции, утверждает министерство обороны королевства.

«Российский винтовой самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу вечером», — приводит заявление ведомства агентство Франс Пресс.

Как сообщили в министерстве, ведомство следило за процессом, самолет был сфотографирован.

Отмечается, что сначала самолет находился к востоку от Борнхольма (Дания), а затем полетел в сторону шведской территории.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил о недопустимости нарушения шведского воздушного пространства и осудил инцидент.

Ранее, 6 апреля, центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что российские пассажирские самолеты нарушали финское воздушное пространство в марте.

Сообщалось, что инциденты расследуются, поскольку имеются подозрения, что лайнеры нарушили санкции Евросоюза, введенные против России из-за ситуации на Украине.

Ряд стран закрыли воздушное пространство для полетов российских самолетов в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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