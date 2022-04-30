В Госдуме оценили ситуацию с риском взрыва вагонов с СПГ в Польше

Ситуация с существующим риском взрыва 500 вагонов с сжиженным природным газом в Польше доказывает контрпродуктивность антироссийских санкций стран Запада. Об этом 30 апреля заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, санкции против России стали в прямом смысле небезопасными для тех государств, которые вводят эти ограничения.

«То, что санкции не ведут ни к чему хорошему для стран ЕС, мы тоже знали давно. Но сегодня дело дошло до абсурда, когда эти же санкции угрожают, по сути, жизням собственного населения этих стран», — сказал Белик.

Он уточнил, что в данном случае Польша сама абсолютно законно пропустила в страну вагоны с российским газом, при этом введенные санкции против Москвы не позволяют Варшаве пользоваться топливом.

«Технологически, с учетом того что эти вагоны и цистерны могут нагреться, может произойти элементарный взрыв. Это будет не то что большим уроном, но это будет уже влиять на безопасность людей, экологическую безопасность стран», — добавил депутат Госдумы.

Он сравнил сложившуюся ситуацию с поговоркой «Назло бабушке отморожу уши». Между тем, продолжил Белик, санкции, вводимые Москвой, являются ответными.

29 апреля дочернее предприятие «Новатэка» Novatek Green Energy сообщило об угрозе взрыва 500 вагонов с сжиженным природным газом в Польше из-за санкций, наложенных Евросоюзом (ЕС) на российские компании. В компании отметили, что в связи с лишением компании контроля и отсутствием возможности дальнейшей перевозки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов возможен самопроизвольный выброс газа в случае длительной стоянки этих вагонов. Уточняется, что риск основан на повышении наружной температуры.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

Экономические и политические санкции против России были ужесточены странами Запада на фоне начала российской спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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