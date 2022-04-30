Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что Берлин не будет платить за российский газ рублями

В Берлине предупредили, что Германия не намерена переходить с Россией на расчеты за газ в рублях даже в отдаленной перспективе. Как заявил 30 апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер, его страна «не позволит [президенту РФ Владимиру] Путину себя шантажировать».

«Мы и в будущем не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России», — подчеркнул глава Минфина на своей странице в Twitter.

При этом еще накануне в немецкой энергетической компании Uniper заявили, что продолжат оплачивать российский газ в евро, посчитав это возможным и «совместимым с санкционным правом и российским указом на систему перевода». Как сообщили в компании, о конкретных механизмах осуществления оплаты в евро там якобы проводят консультации с правительством ФРГ.

Линднер высказывался о нежелании платить за газ в рублях и ранее, 20 апреля. По его словам, «контракты есть контракты» и они основаны на долларах и евро, поэтому частные компании должны платить только в долларах или евро, заявил немецкий политик.

При этом позже агентство Bloomberg 27 апреля сообщило, что Газпромбанк отклонил несколько платежей за газ Германии и Австрии по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd. (GM&T), даже несмотря на то, что там пытались оплатить топливо с использованием рублевого счета.

Несмотря на то что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, экономисты и эксперты предостерегают правительство от газового эмбарго России, которое обойдется стране в €180 млрд.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.

28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

Заявления об отказе от российских энергоресурсов на Западе усилились на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса с 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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