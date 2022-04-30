В Минобороны заявили о ракетном ударе ВСУ по жилом дому в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове Запорожской области после эвакуации жителей. ВСУ преследовали цель обвинить в этом армию РФ, распространив видеозапись в иностранных средствах массовой информации. Об этом на брифинге в субботу, 30 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Согласно источникам объективной информации, 29 апреля в Пологовском районе города Орехова Запорожской области проведена эвакуация мирных жителей, после чего подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному в Безымянном проезде. При этом в свойственной действующей сегодня киевской власти манере данный сфабрикованный факт уже используется для дискредитации российских вооруженных сил, которым «приписывается» эта наспех подготовленная провокация», — отметил Мизинцев.

По его мнению, указанные и иные аналогичные провокации со стороны украинских властей о «злодеяниях» Вооруженных сил РФ в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и в интернете.

«При этом большинство мировых СМИ игнорирует очевидные факты о бесчинствах украинских националистов, их волнует не реальное положение дел, а реализация курса на дальнейшее разжигание антироссийской истерии вокруг явно сфабрикованных событий», — заявил генерал-полковник.

Тем временем Киев готовит новую большую провокацию, чтобы также обвинить РФ в преступлениях против мирных граждан. Мизинцев предупредил, что неонацисты планируют в ближайшее время обстрелять из артиллерии мирное население, которое собираются эвакуировать из Харькова.

«Официальный Киев продолжает подготовку чудовищных и безжалостных провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России», — заявил Мизинцев.

Также начальник Национального центра управления обороной России заявил, что дамба Николаевского водохранилища в Марганце Днепропетровской области заминирована украинскими боевиками.

«В городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом «якобы наступающие подразделения российских войск», — сообщил он.

19 апреля Министерство обороны РФ заявило о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) готовят в Одессе провокацию. Суть провокации будет заключаться в обвинении военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области.

С начала специальной военной операции в Донбассе Украина принялась за распространение множества фейков, выдавая преступления, совершаемые украинскими военнослужащими и националистами, за действия российских солдат.

13 апреля сообщалось, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала доклад о событиях на территории Украины, ЛНР и ДНР в период с 24 февраля. Однако в тексте документа использовались ссылки на многочисленные фейковые новости и провокации киевского режима.

Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает плана по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».