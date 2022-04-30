В Китае допустили конфликт России и США из-за стратегии Вашингтона

Из-за осуществления США стратегии «ослабления России» может произойти масштабный конфликт двух стран. Об этом сообщается в субботу, 30 апреля, в статье китайского портала Global Times.

Авторы публикации убеждены, что в лексиконе Соединенных Штатов нет места понятию «мирное сосуществование», а это делает США главнейшей угрозой на Земле.

«Попытками подорвать мощь страны силой или переманить ее лучших ученых Соединенные Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами», — предрекаются в статье вероятные последствия американской стратегии.

Китайские журналисты также обратили свое внимание на то, что желание Соединенных Штатов сохранить великое доминирование с помощью НАТО, AUKUS и иных военных альянсов приведет к разделению мира, а не к его единению.

8 апреля стало известно о том, что президент США Джо Байден подписал одобренный американским конгрессом законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Помимо этого американский лидер одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей, заявила пресс-служба Белого дома.

Месяцем ранее, 8 марта, Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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