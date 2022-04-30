«РИА Новости»: территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе 30 апреля покинули 25 гражданских

Группа мирных жителей в субботу, 30 апреля, покинула территорию металлургического комбината «Азовсталь». Всего в этот день оттуда удалось выбраться 19 взрослым людям и шести детям, которым меньше 14 лет. Об этом рассказал корреспондент «РИА Новости».

21 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Он объяснил, почему в штурме нет необходимости: нужно беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

26 апреля стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил создать под эгидой ООН контактную группу, в которой Россия и Украина могли бы договариваться по гуманитарным вопросам. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали».

28 апреля после очной беседы украинского президента Владимира Зеленского с Гутерришем отмечалось о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

После этого Зеленский сказал, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с «Азовстали».

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова главы государства о том, что гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, по причине чего это не является темой для переговоров.

30 апреля журналист «Известий» Семен Еремин рассказал, что представители ООН и МККК пытаются эвакуировать мирных граждан с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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