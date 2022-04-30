WP сообщила о постепенном отказе республиканцев в США от поддержки НАТО

Партия республиканцев в США начала постепенно выступать против поддержки действий Североатлантического альянса (НАТО). Об этом написала 30 апреля газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что несколько дней назад палата представителей одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Однако против этого законопроекта проголосовали сразу 10 республиканцев.

Кроме того, в апреле в ходе голосования в палате представителей конгресса США по не имеющей обязательной силы резолюции в поддержку НАТО выяснилось, что против данного предложения высказалась почти треть республиканцев — около 63 законодателей. Хотя в 2019 году против похожей инициативы в нижней палате законодательного органа выступили всего лишь 22 республиканца.

По мнению авторов публикации, результаты голосования в прошедшем месяце выявили «заметный отход» Республиканской партии от позиции НАТО и принципов военно-политического блока в последние годы. Прокомментировавшие ситуацию политические эксперты также заявили, что сам факт того, что почти треть республиканцев проголосовала против законопроекта, который направлен на поддержку НАТО и Украины, уже свидетельствует о значительных изменениях в политике этой консервативной партии.

Кроме того, поскольку кардинальная смена политического курса происходит на фоне российской спецоперации по защите Донбасса, подчеркивают авторы статьи, в странах Евросоюза начинают опасаться, что запланированные на ноябрь промежуточные выборы в конгресс приведут к тому, что члены партии республиканцев не только вернут контроль над законодательным органом, но и смогут возродить внешнеполитический курс экс-президента США Дональда Трампа.

В этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс делает всё, чтобы помешать завершению спецоперации России по защите Донбасса путем политических договоренностей. Глава российского МИДа подчеркнул, что США и НАТО должны перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы, если они действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса.

28 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что тенденция по накачиванию вооружением стран угрожает безопасности континента.

27 апреля Следственный комитет РФ заявил, что вооружение на Украину поставляют 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом ряд государств принимали активное участие в подготовке украинской армии.

15 февраля старший советник президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative выразил мнение, что в последние годы у Вашингтона стало очень много могущественных оппонентов, в пользу которых «смещается баланс сил» на политической арене, и предрек раскол в Америке. По словам бывшего советника, США в конечном итоге придется согласиться с предложениями России по гарантиям безопасности и «ни Грузию, ни Украину не пригласят в НАТО, несмотря на политику открытых дверей альянса». Бьюкенен призвал вспомнить лозунг «Возвращайся домой, Америка», популярный в 70-х годах.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к Москве с просьбой о помощи, последующее признание Россией независимости республик.

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