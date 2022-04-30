Президент Финляндии допустил появление новых военных баз РФ у границы

Финский президент Саули Ниинисте допускает, что если Финляндия войдет в состав НАТО, то войска РФ усилят контроль вдоль границ с альянсом. Такую реакцию со стороны России он назвал ожидаемой в интервью Ilta-Sanomat, которое вышло в субботу, 30 апреля.

«Это достаточно последовательное продолжение того, что мы слышали много лет назад, в том числе и от президента Путина», — сказал финский лидер.

Президент Финляндии считает, что Российская Федерация раскидает военные базы неподалеку от восточных границ страны и займется там формированием войск. Ниинисте отметил также, что Россия может начать наращивать военное присутствие на Балтике.

Финляндия и Швеция являются странами — партнерами НАТО. «Поворотным моментом», подчеркнул Ниинисте, стали требования о гарантиях безопасности, озвученные РФ в декабре прошлого года, в частности, нерасширение НАТО на восток. Финский президент подчеркнул, что Россия тем самым попыталась ограничить выбор Финляндии и Швеции.

«Россия не видит нас такими, какими видела, то есть как неприсоединившиеся в военном отношении, полностью суверенные стабильные государства, а в каком-то смысле — как часть своих интересов», — заявил президент.

В этом же интервью финский президент объяснил желание Финляндии вступить в НАТО: ситуация с безопасностью с начала спецоперации по защите Донбасса ослабилась.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено уже 16 мая.

23 апреля Хаависто призвал вступить в НАТО как можно скорее. По его словам, если Финляндия не попытается подать заявку на вступление в НАТО в текущее время, то в будущем порог вхождения в альянс уже может увеличиться.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что потенциальное членство Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли будет способствовать укреплению и международному престижу в этих странах. Целью НАТО она назвала «наращивание военного потенциала и географической экспансии», а также создание «еще одного фланга для угроз России». Но задачи «финляндских и шведских соседей» неясны, отметила Захарова.

11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет на пользу этим странам. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.