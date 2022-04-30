В Чите освободили удерживаемого вооруженным мужчиной ребенка

Сотрудники экстренных служб в Чите спасли трехлетнего малыша, которого на протяжении нескольких часов удерживал в заложниках его вооруженный отец Александр Докин. ЧП произошло вечером в субботу, 30 апреля.

По предварительной информации, правоохранителям удалось пробраться в квартиру, когда мужчина перестал с ними общаться. Тишина за дверью послужила мгновенным сигналом для действий. Сотрудники правоохранительных органов ворвались в помещение и спасли малыша, вывели его с мамой из подъезда и поместили в реанимобиль.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

По информации «Известий», Докина задержали.

Напомним, этим вечером в Чите 35-летний Докин заперся в квартире на Украинском бульваре и удерживал в заложниках собственного сына с обещанием его застрелить. Отмечалось, что перед этим злоумышленник выгнал свою жену в подъезд и угрожал ножом соседу.

Многоэтажка была оцеплена полицейскими. Сообщалось, что Докин ранее был судим за наркотики.