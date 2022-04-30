В ДНР сообщили об уничтожении 34 украинских националистов с начала суток
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) 30 апреля сообщила об уничтожении 34 украинских националистов с начала суток.
Кроме того, силы ДНР уничтожили три огневые позиции 122-мм гаубицы Д-30, бронетранспортер и грузовое транспортное средство. Также захвачена боевая машина пехоты.
Ранее в этот день штаб территориальной обороны республики сообщил, что над городом Снежное в ДНР средства ПВО перехватили ракету ТРК «Точка-У».
29 апреля стало известно, что в ходе совместной операции Вооруженных сил России и сил Донецкой Народной Республики освобождены от националистов 173 населенных пункта.
19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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