Погибшего на Украине наемника из Дании опознала семья

В МИДе Дании в субботу, 30 апреля, рассказали, что погибшего датского наемника, который действовал на стороне Украины в ходе спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса, опознала его семья.

«Министерство иностранных дел вело диалог с семьей датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации, семья подтвердила личность соответствующего лица, которое они, таким образом, рассматривают в качестве погибшего», — заявил МИД Дании журналистам телеканала TV2.

Помимо этого, в министерстве сказали о своей обязанности «сохранять конфиденциальность».

Ранее в этот день сообщалось о его ликвидации. Сообщалось, что за транспортировку его тела на родину будет отвечать Копенгаген.

В пятницу, 29 апреля, датская газета Jyllands-Posten заявила о том, что 25-летний датский наемник прибыл на Украину в марте, заранее зарегистрировавшись в стране.

По информации TV2, мужчина погиб в Николаеве под артиллерийским огнем российской армии на этой неделе.

28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на территории Украины с начала специальной военной операции России по освобождению Донбасса располагаются порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран.

В этот же день Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

15 апреля в селе Изюмское Харьковской области ракетными войсками было ликвидировано до 30 наемников польской частной военной компании. Кроме того, в районе населенного пункта Лозовая был сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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