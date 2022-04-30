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Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела ВСУ детсада в Донецке

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Корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин 30 апреля побывал в донецком детском саду № 180, который пострадал из-за обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ).

Заведующая учреждением Татьяна Журавель рассказала, что инцидент произошел накануне вечером. Тогда же были обстреляны и другие социальные объекты Донецка.

Спецоперация в Донбассе 30 апреля. Текстовая трансляция
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«Мне позвонил сторож и сообщил, что в садик попадание. 21 окно пострадало, и блоки побиты, и остекление. Сейчас мы уже клеенкой это всё заделали. Две двери входных, крыша частично пострадала. Группы получили тоже осколочные повреждения. Обидно то, что в 2016 году Россия нам помогла, мы восстановили сад после всех бомбежек. 2015, 2014 годы — также были прилеты. И туда же опять прилетело — огромная метровая воронка», — поделилась женщина.

Сотрудница детсада Марина Грезь уточнила, что детей в учреждении не было.

«Очень страшно, очень больно, только одни слезы на глазах, больше ничего. Сил уже нет у нас этого ждать, терпеть, находиться здесь. Мы думали, что уже это скоро закончится, но оно не заканчивается. У людей здесь уже просто нервы не выдерживают. Мы в аду вчера здесь были все, весь наш коллектив. <…> Мы кричали: «Все живы или нет?» — рассказала женщина.

28 апреля журналист Полторанин показал кадры с рынка «Сокол» в микрорайоне Текстильщик в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны Украины. На кадрах видны следы разрушений и возгорания. После удара на рынке загорелось сразу несколько контейнеров. В некоторых местах остались воронки от снарядов и следы крови.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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