Село Трехизбенка в Луганской Народной Республике (ЛНР) возвращается к мирной жизни. Неделю назад населенному пункту вернули электричество. Жителям периодически привозят гуманитарную помощь. Об этом 30 апреля сообщил корреспондент телеканала «Известия» Егор Кильдибеков.

По словам местных жителей, сейчас обстановка в поселке спокойная, боевые действия не идут. Проблемы с медикаментами и транспортом власти республики уже решают.

Ранее в этот день журналист Кильдибеков рассказал, что украинские военные размещали укрепрайоны в поселке Трехизбенка прямо рядом с жилыми домами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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