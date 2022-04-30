Бойцы ВСУ размещали огневые позиции в ЛНР возле жилых домов

Украинские военные размещали укрепрайоны в поселке Трехизбенка (ЛНР) прямо рядом с жилыми домами. Огневые позиции 30 апреля показал корреспондент телеканала «Известия» Егор Кильдибеков.

«Это одна из многочисленных огневых позиций, которые украинские националисты организовали прямо в черте населенного пункта. Слева и справа — жилые дома. Обратите внимание, здесь до сих пор лежат гильзы. Здесь велись активные боевые действия, и украинские солдаты просто прикрывались мирными жителями», — рассказал журналист.

Кроме того, как рассказали местные жители, военные ВСУ занимали жилые дома и вели огонь оттуда. Сейчас поселок находится под контролем ЛНР.

28 апреля корреспондент «Известий» сообщил, что ВСУ обстреляли город Рубежное в ЛНР из реактивной системы залпового огня «Ураган», в результате одного из ударов загорелся многоэтажный дом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».