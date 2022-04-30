Территорию «Азовстали» покинули еще 19 взрослых и шесть детей

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 25 человек, среди которых шесть детей младше 14 лет. Об этом с места событий в субботу, 30 апреля, сообщает корреспондент ТАСС.

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

26 апреля стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил создать под эгидой ООН контактную группу, в которой Россия и Украина могли бы договариваться по гуманитарным вопросам. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали».

28 апреля после встречи президента Украины Владимира Зеленского с Гутерришем сообщалось о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

После этого Зеленский заявил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей с «Азовстали».

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил слова Путина, что гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, поэтому это не тема для переговоров.

29 апреля боец сил Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Зверь» рассказал, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

30 апреля корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин сообщил, что представители ООН и МККК пытаются эвакуировать мирных граждан с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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