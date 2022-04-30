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Корреспондент «Известий» показал последствия боев в Рубежном

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Корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин 30 апреля показал последствия боев в Рубежном.

«Здесь шли ожесточенные бои еще недавно. Можно найти патроны, гильзы, всё испещрено осколками», — рассказал корреспондент.

Также он показал бронированный микроавтобус вооруженных сил Украины (ВСУ), в который был осуществлен выстрел из танка.

Также рядом находится сгоревший украинский танк.

25 апреля в город прибыл глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Он отметил, что ситуация в населенном пункте достаточно сложная и напряженная. Власти пытаются организовывать регулярную раздачу воды.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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