Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что Берлин не будет платить за российский газ рублями
Германия насовсем отказывается оплачивать поставки российского газа рублями, сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на своей странице в Twitter в субботу, 30 апреля.
«Мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России», — высказался Линднер.
29 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что ключевые партнеры Москвы согласились на оплату российского газа в рублях. В беседе с телеканалом Al Arabiya глава МИДа подчеркнул, эта схема нужна, чтобы избежать «бесстыдного грабежа». Он напомнил, что после начала спецоперации западные страны «украли у России более $300 млрд — фактически то, что сами же заплатили за газ».
27 апреля «Газпром» заявил о приостановке поставок компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.
В этот же день агентство Bloomberg написало, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. При этом четверо из них уже оплатили покупку.
Позже финансовый директор немецкой энергетической компании Uniper Тиина Туомела заявила, что Германия не отказывается от оплаты газа в рублях и продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Она подчеркнула, что первый платеж компании за российский газ в рублях могут провести в конце мая.
23 апреля экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому изолировать РФ на длительный срок как политически, так и экономически невозможно. По его словам, без российских энергоресурсов экономика ФРГ не сможет функционировать, а дома в стране нечем будет отапливать.
С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.
28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.
Разговоры об отказе от российских энергоресурсов усилились на Западе на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса с 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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