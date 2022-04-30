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Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что Берлин не будет платить за российский газ рублями

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Германия насовсем отказывается оплачивать поставки российского газа рублями, сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на своей странице в Twitter в субботу, 30 апреля.

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«Мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России», — высказался Линднер.

29 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что ключевые партнеры Москвы согласились на оплату российского газа в рублях. В беседе с телеканалом Al Arabiya глава МИДа подчеркнул, эта схема нужна, чтобы избежать «бесстыдного грабежа». Он напомнил, что после начала спецоперации западные страны «украли у России более $300 млрд — фактически то, что сами же заплатили за газ».

27 апреля «Газпром» заявил о приостановке поставок компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.

В этот же день агентство Bloomberg написало, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. При этом четверо из них уже оплатили покупку.

Позже финансовый директор немецкой энергетической компании Uniper Тиина Туомела заявила, что Германия не отказывается от оплаты газа в рублях и продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Она подчеркнула, что первый платеж компании за российский газ в рублях могут провести в конце мая.

23 апреля экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому изолировать РФ на длительный срок как политически, так и экономически невозможно. По его словам, без российских энергоресурсов экономика ФРГ не сможет функционировать, а дома в стране нечем будет отапливать.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.

28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

Разговоры об отказе от российских энергоресурсов усилились на Западе на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса с 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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