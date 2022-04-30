Майские праздники на телеканале «МИР» начинаются 30 апреля

Дача, огород, шашлык, природа и… телевизор — без всего этого сложно представить майские каникулы. Праздники на телеканале «МИР» начинаются 30 апреля.

Каждый день старые добрые фильмы, настоящий «золотой фонд»: «Золушка», «Сказка о потерянном времени», все серии «Приключений принца Флоризеля» с Олегом Далем в главной роли.

6 мая в 21:25 в эфире телеканала «МИР» комедия Леонида Гайдая «Двенадцать стульев», а 7 мая в 10:10 — «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова.

В День труда с шести утра сериал «Участок», сразу все серии. А с 17:05 продолжение — «Заколдованный участок». История жителей деревни Анисовки, которым помогает местный участковый Кравцов и экстрасенс Нестеров.

3 мая в 8:45 «Ученица Мессинга» — тоже сразу все серии. О людях со сверхестественными способностями, события сериала разворачиваются в 1960-е годы в СССР.

«Игра в кино» с Сергеем Белоголовцевым — тоже для тех, кто ценит фильмы. 6 мая в 20:05 специальный выпуск, посвященный юбилею народного артиста СССР Владимира Этуша. В знании отечественного кинематографа в этот раз будут соревноваться зрители телеканала «МИР»: экономист из Уфы, банковский работник из Омска и фитнес-тренер из Люберец.

Ведущий Виктор Логинов отправит зрителей «Назад в будущее». Игра на телеканале «Мир» 4 и 5 мая в 22:30. Тренировать память и зарабатывать деньги будут актеры театра и кино: Дарья Повереннова, Михаил Дорожкин, Екатерина Волкова и Пётр Баранчеев.

6 мая в 19:15 интеллектуальная телевикторина «Слабое звено» с бескомпромиссной Марией Киселевой. Оригинальный формат программы, напряженные раунды.

Для тех, кто в майские дни решил затеять ремонт или перепланировку, — программа «Фазенда Лайф». Ведущий Тимофей Пронькин со своей командой преображает любые дома и дарит новую жизнь старым вещам. Простые и рабочие идеи. Не пропустите, 8 мая в 9:30.

Для ценителей секретов и тайн прошлого — «Исторический детектив» с Николаем Валуевым. Очередное загадочнее убийство, мифы и факты.

Майские праздники на 18 кнопке с телеканалом «МИР». Вместе интересно.