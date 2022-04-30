Прямой эфир
Мир
На складе теробороны в Херсоне обнаружили западные гранатометы
Общество
Путин подписал указ о выплате по 10 тыс. рублей проживающим в Донбассе ветеранам
Мир
Власти Бердянска заявили о готовности выплачивать пенсии и зарплаты в рублях
Мир
Захарова рассказала о бегстве команды Байдена из Белого дома
Мир
Офицеру ВСУ предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании
Экономика
Рубль стал одним из лидеров в мире по укреплению относительно доллара
Мир
ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet
Мир
Россия пригласит Нуланд как свидетеля по теме биолабораторий на Украине
Спорт
Российскую киберкоманду Virtus.pro дисквалифицировали за символ Z
Мир
Захарова удивилась словам Кирби о спецоперации РФ по защите Донбасса
Мир
Макрон в разговоре с Зеленским пообещал усилить военную помощь Киеву

Майские праздники на телеканале «МИР» начинаются 30 апреля

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дача, огород, шашлык, природа и… телевизор — без всего этого сложно представить майские каникулы. Праздники на телеканале «МИР» начинаются 30 апреля.

Каждый день старые добрые фильмы, настоящий «золотой фонд»: «Золушка», «Сказка о потерянном времени», все серии «Приключений принца Флоризеля» с Олегом Далем в главной роли.

6 мая в 21:25 в эфире телеканала «МИР» комедия Леонида Гайдая «Двенадцать стульев», а 7 мая в 10:10 — «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова.

В День труда с шести утра сериал «Участок», сразу все серии. А с 17:05 продолжение — «Заколдованный участок». История жителей деревни Анисовки, которым помогает местный участковый Кравцов и экстрасенс Нестеров.

3 мая в 8:45 «Ученица Мессинга» — тоже сразу все серии. О людях со сверхестественными способностями, события сериала разворачиваются в 1960-е годы в СССР.

«Игра в кино» с Сергеем Белоголовцевым — тоже для тех, кто ценит фильмы. 6 мая в 20:05 специальный выпуск, посвященный юбилею народного артиста СССР Владимира Этуша. В знании отечественного кинематографа в этот раз будут соревноваться зрители телеканала «МИР»: экономист из Уфы, банковский работник из Омска и фитнес-тренер из Люберец.

Ведущий Виктор Логинов отправит зрителей «Назад в будущее». Игра на телеканале «Мир» 4 и 5 мая в 22:30. Тренировать память и зарабатывать деньги будут актеры театра и кино: Дарья Повереннова, Михаил Дорожкин, Екатерина Волкова и Пётр Баранчеев.

6 мая в 19:15 интеллектуальная телевикторина «Слабое звено» с бескомпромиссной Марией Киселевой. Оригинальный формат программы, напряженные раунды.

Для тех, кто в майские дни решил затеять ремонт или перепланировку, — программа «Фазенда Лайф». Ведущий Тимофей Пронькин со своей командой преображает любые дома и дарит новую жизнь старым вещам. Простые и рабочие идеи. Не пропустите, 8 мая в 9:30.

Для ценителей секретов и тайн прошлого — «Исторический детектив» с Николаем Валуевым. Очередное загадочнее убийство, мифы и факты.

Майские праздники на 18 кнопке с телеканалом «МИР». Вместе интересно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022