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Пункт пропуска Крупец в Курской области обстрелян со стороны Украины

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Пункт пропуска Крупец в Курской области 30 апреля обстрелян со стороны Украины, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«...около 15:30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram.

29 апреля сообщалось об обстреле этого же пропускного пункта, пострадавших и разрушений не было.

27 апреля Старовойт сообщил, что ночью в небе над регионом перехватили украинский беспилотный летательный аппарат. 25 апреля губернатор рассказал, что в Курской области были сбиты два украинских дрона.

В тот же день в регионе был продлен «желтый» уровень террористической опасности до 11 мая. На помощь полицейским привлекается общественность. Сообщалось, что свыше 1,2 тыс. дружинников охраняют порядок.

23 апреля пропускной пункт в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу из минометов со стороны Украины.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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