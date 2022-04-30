Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась почти в 1,5 раза

Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась почти в 1,5 раза

2022-04-30 17:12:48

2022-04-30 17:12:48

2022-04-30 17:12:48

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