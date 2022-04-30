Novatek Green Energy предупредила об угрозе взрыва 500 вагонов с газом в Польше

Польская дочерняя компания НОВАТЭКа Novatek Green Energy предупредила об угрозе взрыва порядка 500 вагонов с газом, так как их не представляется возможным разгрузить из-за санкций. Об этом говорится в сообщении компании от 30 апреля.

Как отметили в Novatek Green Energy, на территорию Польши легально въехали около 500 вагонов, заполненных сжиженным топливом (СПГ), однако из-за введения санкций в отношении НОВАТЭКа компания потеряла над ними контроль, как и возможность их транспортировки и разгрузки. В связи с этим по поводу дальнейшей судьбы вагонов есть «существенная и очень реальная опасность».

В компании предупредили, что в случае длительного простоя вагонов на путях может произойти выброс газа в атмосферу и его возгорание, что приведет к сильному пожару, который будет сложно потушить.

«Очевидно, что из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении», — уточнили в дочерней компании.

Ее руководство рекомендует незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан, количество которого составляет около 40 млн л, немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы.

29 апреля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава обязала Novatek Green Energy, попавшую под санкции республики, передать газотранспортную инфраструктуру польским компаниям. Отмечалось, что поручение Мюллера основано на законе о кризисном управлении.

Как отметил в тот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович, обязав дочернюю компанию НОВАТЭКа передать газотранспортную инфраструктуру польским компаниям, Польша национализирует активы российских компаний, в том числе энергетических, чего можно было ожидать. По его словам, ситуация с Novatek Green Energy больше касается сжиженного природного газа (СПГ) и малотоннажных СПГ-проектов, которые используются в ряде регионов. Через польскую структуру НОВАТЭК занимался продажей этих товаров.

26 апреля Польша ввела санкции против «Газпрома», «Акрона», НОВАТЭКа и еще более чем 30 компаний из России. Список стал уточнением санкционного списка Евросоюза. 25 апреля в Варшаве заявили о готовности отказаться от импорта российского газа за счет расширения газотранспортной системы. Из-за санкций несколько десятков польских регионов уже остались без СПГ.

26 апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

27 апреля «Газпром» остановил поставки топлива болгарской компании «Булгаргаз» и польским Gaz-System и PGNiG, после того как власти стран заявили, что не намерены платить за российский газ рублями. Вскоре «Газпром» сообщил, что Варшава стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа».

Экономические и политические санкции против России были ужесточены странами Запада на фоне начала 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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