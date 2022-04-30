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На Урале нашли убитой сотрудницу полиции

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В Свердловской области нашли мертвой 31-летнюю сотрудницу полиции. Об этом 30 апреля сообщает E1.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.

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«В Свердловской области действительно трагически погибла не при исполнении должностных обязанностей сотрудница службы участковых уполномоченных ОВД Нижних Серег, находившаяся в декретном отпуске. ЧП произошло с 29 на 30 апреля», — сказал Горелых.

По его словам, погибшая накануне вечером отправилась на рыбалку на местную реку Бисерть. Через некоторое время ее близкие, обеспокоенные тем, что девушка долго не выходит на связь, обратились за помощью по месту ее службы.

«В ходе поисковых мероприятий примерно в половине первого ночи 30 апреля представители ОВД обнаружили тело пропавшей коллеги. Оно находилось на берегу водоема с признаками насильственной смерти, в одном километре от поселка Первомайский, где проживала», — сказал Горелых.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Следствие проводит комплекс мероприятий, направленных на установление причастных к инциденту.

Ранее в этот день сообщалось, что уголовное дело возбуждено в Вологде после обнаружения тел женщины и двоих детей с колото-резаными ранами. По данным следствия, в субботу утром в полицию обратился глава семейства. Он сообщил, что, придя с работы домой, обнаружил мертвыми супругу 1989 года рождения и их общих детей — мальчика и девочку, 2018 и 2019 годов рождения.

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