В мэрии города Бердянска Запорожской области Украины провели подготовку для перехода на выплату пенсий и зарплат жителям города в рублях. Об этом сообщил 30 апреля исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко.

«Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись», — сказал Сауленко журналистам.

Как объяснил и.о. мэра, выплата пенсий будет производиться из бюджета города, который формируется из созданного упрощенного налогового кодекса. Кроме того, руководитель планирует обратиться за дотациями к России, так как бюджет города на данный момент все выплаты обеспечить сам не может.

Также Сауленко отметил, что в городе начали работу органы правопорядка, поэтому за соблюдением закона там внимательно следят.

«Росгвардия поддерживает этот порядок, и у нас заработала полиция, которая уже патрулирует город и обеспечивает законность и порядок, благодаря этому на улицах у нас спокойно и мирно», — сказал и.о. главы города.

Он указал, что в городе уже снова заработали большинство магазинов и рынков. Поскольку боевых действий в Бердянске не велось, то вся инфраструктура в нем сохранилась.

27 апреля заместитель начальника ГУВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что два украинских ударных беспилотника-камикадзе Warmate атаковали город Энергодар, целью одного из них была Запорожская АЭС. Благодаря профессиональным действиям военнослужащих Росгвардии оба БПЛА были сбиты.

После, 29 апреля, бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил, что в Херсонской области пенсионеры и бюджетники перестали получать положенные им выплаты. Он отметил, что киевский режим фактически задумал устроить геноцид местного населения. По его словам, регион также готовится переходить на расчеты в рублях и начинает налаживать тесные экономические связи с Крымом.

28 марта сообщалось, что в перешедшем под контроль ВС РФ Бердянске начались обыски в доме местного лидера «Правого сектора» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России) Виктора Плотникова, который считался очень жестоким и авторитетным боевиком. В его доме нашли удостоверения различных преступных организаций, шевроны, документы, нацистскую форму, памятки с радикальными призывами, оригинальные фотографии предков — членов Украинской повстанческой армии (УПА).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе.

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