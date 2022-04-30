Прямой эфир

В Елисейском дворце раскрыли детали телефонного разговора Макрона и Зеленского

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский 30 апреля обсудили перспективы переговоров о долговременном урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил Елисейский дворец после телефонной беседы двух лидеров.

Срочный вывоз: чем закончился визит генсека ООН на Украину
И как организация может повлиять на урегулирование конфликта

Кроме того, Макрон «напомнил в этом контексте о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины и готовности содействовать достижению соглашения, предусматривающего гарантии безопасности для Украины».

Также стало известно, что Париж направил Киеву более 615 т гуманитарной помощи, «в том числе медицинское оборудование, продовольствие, машины скорой помощи». Отмечается, что Зеленский «поблагодарил Францию за масштабные поставки военного снаряжения, которые содействуют украинскому сопротивлению».

Ранее в этот день сообщалось, что французский президент пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву.

До этого, 22 апреля, Макрон заявил, что Франция планирует направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. При этом политик подчеркнул, что стремится вооружать Киев, «не пересекая «красную линию», которая состоит в том, «чтобы не оказаться стороной конфликта».

11 апреля французский посол на Украине Этьен де Понсен сообщил, что во Львов прибыла группа французских жандармов, для того чтобы «помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений». Дипломат указал на то, что французы «первые, кто оказывает такую ​​помощь».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022