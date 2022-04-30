В Елисейском дворце раскрыли детали телефонного разговора Макрона и Зеленского

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский 30 апреля обсудили перспективы переговоров о долговременном урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил Елисейский дворец после телефонной беседы двух лидеров.

Кроме того, Макрон «напомнил в этом контексте о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины и готовности содействовать достижению соглашения, предусматривающего гарантии безопасности для Украины».

Также стало известно, что Париж направил Киеву более 615 т гуманитарной помощи, «в том числе медицинское оборудование, продовольствие, машины скорой помощи». Отмечается, что Зеленский «поблагодарил Францию за масштабные поставки военного снаряжения, которые содействуют украинскому сопротивлению».

Ранее в этот день сообщалось, что французский президент пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву.

До этого, 22 апреля, Макрон заявил, что Франция планирует направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. При этом политик подчеркнул, что стремится вооружать Киев, «не пересекая «красную линию», которая состоит в том, «чтобы не оказаться стороной конфликта».

11 апреля французский посол на Украине Этьен де Понсен сообщил, что во Львов прибыла группа французских жандармов, для того чтобы «помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений». Дипломат указал на то, что французы «первые, кто оказывает такую ​​помощь».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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