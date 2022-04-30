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Захарова рассказала о бегстве команды Байдена из Белого дома

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Многие сотрудники администрации президента США Джо Байдена покидают свои посты. Об этом в субботу, 30 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, — упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично к Байдену», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что «там (в администрации) устали за год многие». Так, ссылаясь на американские СМИ, она отметила, что в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд, планирует уйти старший советник американского президента по климату Джина Маккарти и другие сотрудники администрации.

«[Представитель президента США по вопросам климата] Джон Керри в раздумьях, не оставить ли этот корабль до конца года, как пишут те же американские СМИ. Но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена», — заключила Захарова.

Днем ранее корреспондент газеты Politico Макс Тани, состоящий в пресс-пуле при администрации США, заявил, что работа в Белом доме при президентстве Байдена стала скучной. Журналист не считает, что попадающие оттуда в СМИ сюжетные линии являются важными и содержательными. По его словам, работа при Байдене не открывает дальнейших перспектив с точки зрения карьеры.

22 апреля бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее руководство страны не вызывает в мире ни уважения, ни трепета. По его словам, из-за этого весь мир оказался у предела самой опасной черты в истории.

15 апреля телеканал CNN сообщал о снижении рейтинга доверия к Байдену до рекордно низких показателей. По данным обобщенного анализа опросов, которые опубликовали четыре организации, уровень доверия президенту США составил 41%.

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