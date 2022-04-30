ФСБ России запретила маломерным судам выход в район Азовского моря из-за проведения АТО

Маломерным судам временно запрещен выход в Азовское море в связи с проведением там антитеррористической операции (АТО). Об этом предупредили 30 апреля в администрации Ейского района со ссылкой на решение ФСБ России по Краснодарскому краю.

«С 0:00 часов 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам», — сообщили в администрации.

Под запрет попадают прогулочные суда, спортивные парусные суда, а также надувные плавательные средства и плавсредства для занятий спортом на воде, включая доски для виндсерфинга и их аналоги.

До какого времени будет действовать запрет, пока не уточняется.

Накануне сообщалось, что компании рыбохозяйственного комплекса ограничивают или не осуществляют промысел в акватории Азовского моря из-за «возможных угроз и провокаций».

Также известно, что ранее, с 11 по 26 апреля, в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края действовал «желтый» уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны Украины.

До этого 12 марта Следственный комитет РФ сообщил, что украинские военные обстреляли российское гражданское грузовое судно «Сормовский 3064» в акватории Азовского моря. Судно направлялось из порта Греции в морской порт Таганрога. Снаряд попал в каюту старшего помощника капитана, после чего судно загорелось.

27 февраля СК РФ возбудил еще несколько уголовных дел по фактам обстрелов территории Краснодарского края вооруженными силами Украины (ВСУ). По данным следователей, 24 и 25 февраля ведущие боевые действия на территории юго-востока Украины военнослужащие ВСУ выстрелили по территории России. Последствия открытия огня зафиксировали около поселка Широчанка города Ейска и в 10 км от города Приморско-Ахтарска Краснодарского края.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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