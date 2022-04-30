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Рубль стал одним из лидеров в мире по укреплению относительно доллара

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Рубль стал одним из лидеров среди валют развивающихся стран, которые укрепляются к доллару с начала 2022 года. Такую оценку сделали эксперты «РИА Новости» в субботу, 30 апреля.

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Первую позицию занимает реал Бразилии, который поднялся к доллару на форексе с конца 2021 года по 29 апреля текущего года включительно более чем на 14%. Рубль на Московской бирже вырос за этот же временной отрезок на 6,2%, колумбийский песо — на 2,5%, южноафриканский рэнд — на 1,2%, мексиканский песо — на 0,9%.

Тем временем курс индийской рупии к доллару понизился на 2,3%, тайского бата — на 2,7%, турецкой лиры — на 9,7%, аргентинского песо — на 10,8%, египетского фунта — на 14,9%.

Эксперты считают, что главной причиной роста курса рубля к доллару является обязательство экспортеров продавать 80% валютной выручки. «В итоге в апреле рост рубля ускорился и превысил 18%, более того, российская валюта — единственная в мире, которая за месяц укрепилась к доллару», — заявил специалист инвестиционной компании ITI Capital Искандер Луцко.

Он подчеркнул, что на данный момент при комфортной конъюнктуре курс доллара мог бы легко упасть c текущих 70 рублей до 65 и ниже, но РФ не заинтересована в дальнейшем укреплении нацвалюты по причине того, что «страна зациклена на экспорте и растущей потребности наполнения бюджета, доля нефтегазовых доходов в основе которого будет лишь увеличиваться».

«Сильный рубль сейчас мало актуален и мало влияет на покупательскую способность и инфляцию ввиду падения импорта и сокращения предложения товаров на рынке, многие из которых нельзя заменить. Актуальность инвалюты снижается ввиду ограничений на движение капитала, а также других ограничений, в частности на поездки за рубеж, что в совокупности отражается в низком спросе на нее», — сказал сотрудник ITI Capital.

27 апреля инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал ослабление курса рубля к доллару до 80–82 рублей после майских праздников.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах.

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